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​В Югре обсудили новый курс о российской государственности

Эксперты Югры высказались о новом курсе российской государственности для вузов

​В Югре обсудили новый курс о российской государственности
Фото pixabay.com

С сентября 2023 года в вузах России будут преподавать новый курс «Основы российской государственности». В его разработке и обсуждении приняли участие 3 тысячи преподавателей из 562 университетов России, определены также опорные вузы, на базе которых появятся соответствующие методические центры.

Введение новой программы позволит заложить еще один камень в планомерной работе по корректировке поведения молодежи, в части восприятии государства, в котором они живут», – рассказал в интервью ugra-news.ru аспирант Института государства и права СурГУ Антон Боровихин.

«Образование и просвещение молодёжи, в первую очередь философско-политическое - это то, чем мы можем противостоять духу вырождения нового постсоветского времени. На наших глазах произошла не только смена поколений, но и смена эпох», – считает политолог и эксперт Изборского клуба Илья Верховский.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 137, комментариев: 0
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