Югра заключила дополнительные соглашения о сотрудничестве с нефтяниками

Сургутнефтегаз выделил 5 млрд рублей на выполнение соглашения о сотрудничестве с Югрой. Данные об этом были опубликованы в ходе заседания правительства региона под председательством Натальи Комаровой, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей. Более того, главная компания Сургута в 2022 году перевыполнила собственные планы сотрудничества с Югрой почти на миллиард рублей.

«В дополнительном соглашении с ПАО «Сургутнефтегаз» внесены корректировки в перечень мероприятий по строительству, капремонту и содержанию объектов социального назначения на 2022 год с учетом фактических расходов компании. При этом общее финансирование увеличено на 974,7 миллионарублей. Также этим документом утвержден перечень мероприятий по строительству, капремонту и содержанию объектов социального назначения на 2023 год в объеме более пяти миллиардов рублей», – рассказал директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

Выделенные компанией средства пойдут на установку систем пожарной сигнализации на объектах управления по эксплуатации зданий и сооружений Федоровского, Лянтора, ряд проектов по благоустройству, ремонт дорог в Федоровском, капитальный ремонт общежитий в Сургуте, Федоровском, Нижнесортымском, спортивного комплекса «Нефтяник» в Сургуте и другое.

Также правительство Югры подписало допсоглашение с «СИБУРом», а еще будут актуализированы отношения с обществом «Знание».