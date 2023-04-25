В Югре прошла смена «Дежурный по планете»

В Ханты-Мансийске прошла пятая всероссийская космическая смена «Дежурный по планете», на которой собрали 120 школьников из 32 регионов России, и для них была организована встреча с губернатором Натальей Комаровой и космонавтом, уроженцем Нижневартовска Сергеем Рыжиковым, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

«Все, чему научишься в детстве, обязательно пригодится в жизни. Я с дошкольного возраста мечтал об авиации, но занимался в самых разных кружках, мне все было интересно, всему хотелось научиться. А космонавтика – это такая универсальная отрасль, где необходимы знания и навыки в самых разных сферах», – рассказал участникам мероприятия Сергей Рыжиков. Отвечая на вопросы, он также отметил, что самое трудное в профессии космонавта – ждать, конкретно Сергею пришлось десять лет находиться в постоянной готовности, прежде чем он получил заветную «путевку» на орбиту.

Наталья Комарова отметила, что Югра готовит базу для увлечения космическими технологиями. «При поддержке фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере первая такая научная детская площадка “Космодром детства” откроется в средней общеобразовательной школе № 6 имени Сирина Николая Ивановича в Ханты-Мансийске», – рассказала глава Югры.