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В Югре из-за потепления закрывают наплавные мосты через Обь

Наплавные мосты через Обь закрывают в Нижневартовском районе

В Югре из-за потепления закрывают наплавные мосты через Обь
Фото: адмиинстрация Нижневартовского района

В Нижневартовском районе ХМАО с 27 апреля закрываются наплавные мосты через Обь. Это связано с устойчивой плюсовой температурой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В связи с установившимися на территории Нижневартовского района устойчивыми положительными температурами наружного воздуха в период с 27.04.2023 по 03.05.2023 будет закрыто движение транспортных средств по наплавным мостам через р. Обь, расположенным на автомобильной дороге Нижневартовск — Зайцева Речка. Будет производится демонтаж наплавных мостов», — говорится в сообщении.

Обслуживанием мостов занимаются Ермаковская транспортная компания и судоходная компания «Обь-Сервис». Уточнить информацию о возобновлении движения через Обь можно по телефонам указанных организаций.

Ранее в ХМАО завершилась эксплуатация зимних и ледовых переправ. Последними закрылись зимники в Нижневартовском районе.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 69, комментариев: 0
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