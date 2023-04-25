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​В Югре дополнительно установят 13 камер фиксации нарушений ПДД

На югорских трассах появятся 13 новых камер фиксации нарушений ПДД

​В Югре дополнительно установят 13 камер фиксации нарушений ПДД
Фото: телеграм-канал "Дороги Югры"

На трассах ХМАО в этом году планируется дополнительно установить 13 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они будут фиксировать превышение скорости и выезд в неположенных местах на полосу, предназначенную для встречного движения, сообщает телеграм-канал «Дороги Югры».

«Новые комплексы появятся на трассах Сургут – Нижневартовск, Сургут – Лянтор, Сургут – Когалым –граница ХМАО, Тюмень – Ханты-Мансийск», - говорится в сообщении.

Всего в Югре на региональных и межмуниципальных дорогах функционирует 94 стационарных комплекса. Кроме того, ежедневно на аварийно-опасных участках выставляется 38 передвижных комплексов.

Статистика показывает, что на всех участках, где установлены камеры, отмечается снижение аварийности и, соответственно, травматизма людей в результате ДТП.


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Сегодня в 12:28, просмотров: 130, комментариев: 0
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