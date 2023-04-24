Югорчане откажутся от цветов на первое сентября ради помощи детям с тяжелыми заболеваниями

В ХМАО стартует благотворительная акция «Дети вместо цветов». Родителям школьников предлагается подарить учителю всего один букет от класса на первое сентября, а сэкономленные деньги направить на лечение тяжелобольных детей. Информация об этом появилась на официальном сайте фонда «Алеша».

Для участия класса в акции родительский комитет проводит сбор средств — добровольная сумма от каждой семьи. Часть денег идет первого сентября на покупку одного общего букета для классного руководителя, а остальное переводят в благотворительный фонд «Алеша» на лечение ребенка с самым срочным сбором.

В прошлом году в акции приняли участие более 1300 школ из 593 городов и сел России.