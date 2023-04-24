Во время застолья на даче жительница Когалыма зарезала свою знакомую

В Когалыме за совершение убийства задержана местная жительница. Пьяная женщина ударила свою знакомую в грудь ножом, от чего та скончалась. Об этом сообщили в следственном комитете Югры.

«Следствием установлено, что 22 апреля 2023 года в одном из домов в садово-огородном товариществе Когалыма находящаяся в состоянии алкогольного опьянения его 49-летняя владелица в ходе возникшей ссоры нанесла приехавшей к ней в гости знакомой удар ножом в область грудной клетки», – отметили в ведомстве.

Подозреваемую задержали органы правопорядка. На данный момент проводятся следственные мероприятия, в ходе которых преступнице изберут меру наказания и вынесут приговор.