Санврачи ХМАО предложили вакцинировать иностранцев от кори прямо на границе

Санврачи Югры выступили за введение обязательной вакцинации иностранных граждан от кори и дифтерии. Информацию об этом озвучили в ходе заседания окружной думы. В Роспотребнадзоре отметили, что завоз в округ кори составляет почти 100%.

«Работы ведем с департаментом здравоохранения. Мы, безусловно, за то, чтобы приезжающие сюда для трудоустройства жители из других республик и стран при медицинском освидетельствовании проходили вакцинацию от кори и дифтерии в том числе. Мы ведем эту работу с частными медицинскими организациями, которые готовы закупать вакцину и прививать приезжающих мигрантов», – сказала глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева.

Тех иностранцев, что приезжают в регион не по патенту трудоустройства, представитель ведомства предложила вакцинировать прямо на границе. По мнению Соловьевой, необходимо установить контроль за миграционным потоком на всех видах транспорта.