16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Роспотребнадзор Югры поддержал вакцинацию мигрантов от кори и дифтерии

Санврачи ХМАО предложили вакцинировать иностранцев от кори прямо на границе

Роспотребнадзор Югры поддержал вакцинацию мигрантов от кори и дифтерии
Фото: ru.freepik.com

Санврачи Югры выступили за введение обязательной вакцинации иностранных граждан от кори и дифтерии. Информацию об этом озвучили в ходе заседания окружной думы. В Роспотребнадзоре отметили, что завоз в округ кори составляет почти 100%.

«Работы ведем с департаментом здравоохранения. Мы, безусловно, за то, чтобы приезжающие сюда для трудоустройства жители из других республик и стран при медицинском освидетельствовании проходили вакцинацию от кори и дифтерии в том числе. Мы ведем эту работу с частными медицинскими организациями, которые готовы закупать вакцину и прививать приезжающих мигрантов», – сказала глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева.

Тех иностранцев, что приезжают в регион не по патенту трудоустройства, представитель ведомства предложила вакцинировать прямо на границе. По мнению Соловьевой, необходимо установить контроль за миграционным потоком на всех видах транспорта.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:49, просмотров: 189, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 1119
  2. В Сургуте перенесли внедрение автобусной реформы 467
  3. Таксист обокрал пассажира в Сургутском районе 380
  4. В Сургут прибудет ​«Эшелон Победы» 374
  5. Вартовчане смогут бесплатно съездить на кладбище в день поминовения усопших 304
  6. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 295
  7. В Сургуте из-за разгерметизации гидранта многоэтажка временно осталась без воды 282
  8. Роспотребнадзор Югры поддержал вакцинацию мигрантов от кори и дифтерии 189
  9. Около половины югорчан хотят садить картошку в этом году 179
  1. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 2165
  2. Проекту «Новые имена Сургута» – 30 лет 2065
  3. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 1990
  4. ​«Электронные повестки» – очередные риски и удар по малому и не только бизнесу 1900
  5. ​Сбер и Правительство Югры договорились о сотрудничестве в области устойчивого развития региона 1827
  6. Эх, жизнь река… 1703
  7. В 20 муниципалитетах Югры выявили новые случаи ковида 1680
  8. У 80% югорчан не нашли иммунитета к кори 1636
  9. ​Сайма превращается… 1579
  10. ​Кирилл Синютич: «Не пересматривать схему движения общественного транспорта могут себе позволить города, которые не развиваются» 1577
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4641
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 4591
  3. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 4401
  4. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 4379
  5. ​Галаховы 3963
  6. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 3507
  7. ​Будет трудно 3479
  8. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 3347
  9. ​Приглашение к разговору 3271
  10. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 3028

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика