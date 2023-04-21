Фестиваль «Студенческая весна» прошел в ХМАО в двадцатый раз

В Югре подвели итоги окружного фестиваля «Студенческая весна». Он прошел в регионе уже в двадцатый раз и собрал почти 750 участников из 27 высших учебных заведений и средних профессиональных образовательных организаций округа.

По итогам общего зачета в группе «B» среди профессиональных образовательных организаций Гран-при завоевал Нижневартовский политехнический колледж. Первое место у Сургутского политехнического колледжа, на втором месте — Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, а бронзу получил Урайский политехнический колледж.

В группе «А» среди вузов региона Гран-при фестиваля достался Югорскому государственному университету. Золото забрал Нижневартовский государственный университет, серебро - Сургутский государственный университет. На третьем месте оказался Сургутский государственный педагогический университет.

Победителей фестиваля наградила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она отметила, что за 20 лет «Студенческая весна» объединила множество целеустремленных и талантливых молодых людей, их замыслы, проекты и идеи.

Окружной фестиваль является отборочным этапом фестиваля «Российская студенческая весна». Следующими этапами станет «Российская студвесна» для студентов высших учебных заведений в Перми, а для студентов средних профессиональных образовательных организаций в Ханты-Мансийске.