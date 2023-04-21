16+
Логотип Сиапресс
USD  81,6188   EUR  89,4638  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Югре подвели итоги фестиваля «Студенческая весна»

Фестиваль «Студенческая весна» прошел в ХМАО в двадцатый раз

​В Югре подвели итоги фестиваля «Студенческая весна»
Фото: телеграм-канал "Югра официально"

В Югре подвели итоги окружного фестиваля «Студенческая весна». Он прошел в регионе уже в двадцатый раз и собрал почти 750 участников из 27 высших учебных заведений и средних профессиональных образовательных организаций округа.

По итогам общего зачета в группе «B» среди профессиональных образовательных организаций Гран-при завоевал Нижневартовский политехнический колледж. Первое место у Сургутского политехнического колледжа, на втором месте — Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, а бронзу получил Урайский политехнический колледж.

В группе «А» среди вузов региона Гран-при фестиваля достался Югорскому государственному университету. Золото забрал Нижневартовский государственный университет, серебро - Сургутский государственный университет. На третьем месте оказался Сургутский государственный педагогический университет.

Победителей фестиваля наградила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она отметила, что за 20 лет «Студенческая весна» объединила множество целеустремленных и талантливых молодых людей, их замыслы, проекты и идеи.

Окружной фестиваль является отборочным этапом фестиваля «Российская студенческая весна». Следующими этапами станет «Российская студвесна» для студентов высших учебных заведений в Перми, а для студентов средних профессиональных образовательных организаций в Ханты-Мансийске.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:40, просмотров: 135, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Маму с двумя детьми спасли от ожогов в Сургутской городской клинической больнице 549
  2. Наталья Комарова сменила директоров двух департаментов ХМАО 520
  3. Электронная регистрация: зачем это нужно для бизнеса? 507
  4. «Случайная последовательность» в Сургуте: говорим об уральской анимации 480
  5. В Сургуте сгорел автомобиль из-за неисправности 439
  6. ​Вопрос о реформе маршрутной сети в Сургуте поднял нижневартовский депутат на встрече с Натальей Комаровой 437
  7. ​Почти 30 млн рублей перечислили югорчане мошенникам за два дня 361
  8. Четыре автомобиля пострадали в ДТП с грузовиком в Сургутском районе 359
  9. День российского парламентаризма. Богдан Гужва // ONLINE 27 апреля 291
  10. ​Ошекспирили Островского 281
  1. В Тюмени могут назвать улицу в честь почетного гражданина ХМАО 1988
  2. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 1937
  3. Пасхальный рацион: как отпраздновать без вреда для фигуры и здоровья? 1889
  4. В Сургуте ищут мужчину, который перестал выходить на связь с семьей в 2007 году // ОРИЕНТИРОВКА 1862
  5. Проекту «Новые имена Сургута» – 30 лет 1844
  6. ​«Электронные повестки» – очередные риски и удар по малому и не только бизнесу 1784
  7. Сургутские осужденные испекли 2000 куличей к Пасхе 1738
  8. ​Если вы воспитывали детей, особенно, на севере – можете выйти на пенсию раньше. Вот как это работает 1700
  9. В Нефтеюганске зафиксировали максимальное среди городов Югры снижение цен на бензин 1686
  10. ​Сбер и Правительство Югры договорились о сотрудничестве в области устойчивого развития региона 1685
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 4553
  2. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4518
  3. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 4514
  4. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 4296
  5. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 4268
  6. Полёты во сне… и наяву 4179
  7. ​Галаховы 3876
  8. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 3395
  9. ​Будет трудно 3353
  10. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 3243

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика