В выходные в ХМАО потеплеет до +16 градусов, пройдут дожди и мокрый снег

В выходные в ХМАО ожидается потепление. В дневные часы воздух прогреется до +11+16 градусов, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в субботу, 22 апреля, температура воздуха ночью составит -3+2 градуса, днем воздух прогреется до +6+11 градусов, местами до +16. В течение дня будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди и мокрый снег.

В воскресенье, 23 апреля, синоптики прогнозируют +3-2 градуса ночью и +6+11 градусов днем, местами до +17 градусов. В течение дня также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем пройдут небольшие осадки: дождь и мокрый снег.