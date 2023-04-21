В селе ХМАО ввели карантин по бешенству из-за больной лисы

В селе Большой Камень (Октябрьский район ХМАО) введен карантин по бешенству. Ранее там обнаружили вирус бешенства у лисы, сообщается на сайте Природнадзора Югры.

«В селе Большой Камень Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа выявлено бешенство лисы. Введен карантин по бешенству в селе», - говорится в сообщении.

Для защиты от вируса бешенства специалисты ветеринарной службы Югры проводят комплекс санитарных мероприятий. Также проходит вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных.

В Природнадзоре ХМАО напоминают, что бешенство - крайне опасная болезнь, риск заражения которой увеличивается именно весной. В период спаривания часто происходит перезаражение животных, и инфицированных особей становится больше. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает головного мозга и вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти.