У 128 югорчан диагностировали коронавирус за минувшие сутки

В 20 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 128 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 32, Ханты-Мансийске - 13, Нефтеюганске - 9, Советском районе - 8. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 7 новых случаев заражения.

«Среди детей выявлено 23 случая COVID-2019, среди рабочих – 31 случай, среди служащих – 21, среди медицинских работников – 12, среди пенсионеров – 32. В категории «прочие» установлено 9 случаев», - сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

У 126 пациентов на момент выявления наблюдались симптомы ОРВИ, у 2 - пневмония.

Вылечились за сутки 57 человек, за весь период пандемии – 264 262 югорчанина. Умерли за весь период 2 613 пациентов с ковидом.