Нефтяную компанию поймали на загрязнении леса в ХМАО

Природоохранная прокуратура ХМАО выявила в ходе проверки загрязнение леса. В произошедшем обвинили АО «Самотлорнефтегаз».

«Установлено, что в результате деятельности АО «Самотлорнефтегаз» на Самотлорском месторождении нефти в Нижневартовском районе допущено загрязнение земель лесного фонда», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ущерб, причиненный компонентам природной среды, составил более 160 тыс рублей. Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать АО «Самотлорнефтегаз» возместить причиненный ущерб. В ходе рассмотрения дела предприятие добровольно возместило ущерб в полном объеме.