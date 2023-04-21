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В Югре с нефтяников взыскали деньги за загрязнение леса

Нефтяную компанию поймали на загрязнении леса в ХМАО

В Югре с нефтяников взыскали деньги за загрязнение леса
Фото: pixabay

Природоохранная прокуратура ХМАО выявила в ходе проверки загрязнение леса. В произошедшем обвинили АО «Самотлорнефтегаз».

«Установлено, что в результате деятельности АО «Самотлорнефтегаз» на Самотлорском месторождении нефти в Нижневартовском районе допущено загрязнение земель лесного фонда», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ущерб, причиненный компонентам природной среды, составил более 160 тыс рублей. Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать АО «Самотлорнефтегаз» возместить причиненный ущерб. В ходе рассмотрения дела предприятие добровольно возместило ущерб в полном объеме.


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Сегодня в 13:19, просмотров: 62, комментариев: 0
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