В Югре завершилась региональная Студвесна

Региональный этап фестиваля «Студенческая весна» завершился в Ханты-Мансийске. Он проходил с 17 по 20 апреля и собрал 750 участников из 27 вузов и ссузов региона, сообщает окружной департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей.

«Фестиваль в этом году юбилейный. В автономном округе он проходит в 20-й раз, – отметила в своих социальных сетях Наталья Комарова, вручившая награды победителям. – «Студвесна» – большая семья со своими традициями и культурой. Спасибо всем участникам за эту энергию. Сегодня победители в каждой номинации получили награды. Оценку дали жюри, почетные гости фестиваля, среди которых заслуженные деятели культуры Югры, режиссеры, художественные руководители, актеры и певцы. Гран-при в общем зачете среди высших образовательных организаций завоевали студенты Югорского государственного университета, среди средних профессиональных образовательных организаций – Нижневартовский политехнический колледж. Молодцы!»

Победителям фестиваля среди вузов предстоит поездка на «Российскую студвесну», которая в этом году состоится в Перми. А лучшие команды средних специальных учебных заведений со всей России соберутся в Ханты-Мансийске, так что для победителей окружной «Студвесны» финал будет домашним. «Это наша домашняя олимпиада. Но, как гостеприимные хозяева, мы можем дать возможность другим подержать наши золотые медали», – прокомментировала губернатор Югры.