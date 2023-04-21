Почти 30 млн рублей перевели на счета мошенников жители ХМАО за два дня

Почти 30 млн рублей выманили у жителей ХМАО мошенники за два дня. В течение 19 апреля югорчане перечислили аферистам 13 млн рублей и еще 14,5 млн рублей - в течение 20 апреля, сообщает пресс-служба УМВД региона

Крупную сумму потерял житель Когалыма, который решил заработать на инвестициях. Мошенники пообещали ему баснословную прибыль, но в итоге мужчина лишился накоплений и денег, полученных в наследство, всего порядка 2,4 млн рублей.

От действий аферистов также пострадала семья из Мегиона, которая пыталась продать диван в Интернете. Семейный бюджет «югорчан» просел на 1,7 млн рублей.

В полиции призывают югорчан быть бдительными при совершении сделок удаленным способом, а любую информацию, полученную в Интернете, проверять в официальных источниках. Обо всех подозрительных фактах следует оперативно сообщать в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.