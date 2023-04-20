Санврачи обнаружили некачественную продукцию в магазине в Советском

Житель Советского обратился в Роспотребнадзор с жалобой на некачественную продукцию в магазине «Амбар». По словам мужчины, у него появились признаки отравления после того, как он съел салат «Селедка под шубой» и курник, сообщает пресс-служба ведомства.

Санврачи организовали внеплановую проверку магазина и выявили грубые нарушения в процессе производства кулинарных блюд и салатов. А именно: отсутствие программы производственного контроля, несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение условий хранения продукции и целостности оборудования, хранение продуктов вне холодильника, отсутствие медицинских книжек у персонала и др.

«По результатам лабораторных исследований готовая продукция (салат «Селедка под шубой») не соответствовала установленным требованиям по микробиологическим показателям, что могло послужить причиной пищевого отравления», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Санврачи возбудили три уголовных дела. Рассмотрев материалы, Советский районный суд приостановил производство блюд в магазине в течение 75 дней. Решение суда в законную силу не вступило.