Глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов занял 79 место в списке миллиардеров по версии Forbes

Владимир Богданов, генеральный директор компании «Сургутнефтегаз», вернулся в список богатейших россиян и занял 79-ю позицию. Согласно последнему рейтингу журнала «Forbes», нефтяной генерал на сегодняшний день владеет суммой в один миллиард 400 миллионов долларов. Всего же в список вошло 110 богатейших людей страны, на 22 человека больше, чем в прошлом году. Число фамилий могло быть еще больше, но, как отмечают авторы исследования, пятеро миллиардеров отказались от российского гражданства.

Первое же место в рейтинге занял основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние за год выросло более чем в два раза и составило 25,2 млрд долларов. Второе и третье место заняли президент ГМК «Норильский Никель» Владимир Потанин (23,7 млрд долларов) и владелец НЛМК Владимир Лисин (22,1 млрд долларов).