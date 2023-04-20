С инвалида-югорчанина незаконно списывали чужие долги, восстановить его права удалось только после вмешательства прокуратуры

Инвалид пожаловался в прокуратуру Сургутского района, что ему ошибочно начисляют чужие задолженности. Была проведена проверка о нарушении законодательства об исполнительном производстве, говорится в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что судебным приставом в результате ошибочной идентификации должника с инвалида незаконно взыскивались денежные средства в счет погашения кредитной задолженности по исполнительном производству. При этом ошибочно идентифицированный в качестве должника гражданин на территории Сургутского района никогда не проживал, кредитные обязательства на себя не принимал», — указано на сайте ведомства.

Прокуратур потребовала от приставов устранить нарушения и югорчанину вернули списанные деньги.