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​Четверо югорчан пострадали от укусов клещей с начала сезона

Четыре югорчанина обратились за медпомощью после укусов клещей

​Четверо югорчан пострадали от укусов клещей с начала сезона
Фото: pixabay

Четыре человека обратились за медицинской помощью после укусов клещей в ХМАО с начала сезона. Три случая зарегистрированы в Кондинском районе и 1 - в Белоярском (завозной случай), сообщает пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что в этом году клещи активизировались раньше прошлого года на две недели. Если в 2022 году первое обращение за медпомощью зарегистрировали 19 апреля, в этом - 3 апреля.

В прошлом году в ХМАО зафиксировали рост заболеваемости клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом в 2,2 и 1,8 раза соответственно. От укусов клещей пострадали 5 985 югорчан, что в 1,4 раза больше предыдущего сезона и в 1,5 раз больше среднего многолетнего уровня.

Самым надежным способом защититься от клещевых инфекций остается вакцинация, отмечают в Роспотребнадзоре. «С начала 2023 года вакцинацией против клещевого вирусного энцефалита охвачено 39 389 человек, в т. ч. 13 603 детей, это составляет 26,9% от плана вакцинации и ревакцинации всего населения округа, и 29,5% плана иммунизации детского населения», - сообщают в ведомстве.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 132, комментариев: 0
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