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В Нефтеюганске компания задолжала сотрудникам свыше миллиона рублей

Руководитель югорской компании стал фигурантом дела за невыплату зарплаты сотрудникам

В Нефтеюганске компания задолжала сотрудникам свыше миллиона рублей
Фото: pixabay

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия, занимающегося осуществлением транспортных услуг и строительством на территориях ХМАО и Ямала. Он подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в период с апреля 2022 года по март 2023-го подозреваемый не выплачивал заработную плату нескольким работникам организации. При этом на счетах компании деньги были, но они направлялись на другие цели.

«В результате действий подозреваемого перед работниками образовалась задолженность на сумму более 1 миллиона рублей», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По уголовному делу проводится бухгалтерская экспертиза и другие следственные действия. Принимаются меры к возмещению потерпевшим причиненного материального ущерба.


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Сегодня в 15:13, просмотров: 125, комментариев: 0
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