Власти ХМАО прогнозируют снижение добычи нефти на 4% в следующем году

Добыча нефти работающими на территории ХМАО компаниями сократится в 2023 году на 8-9 млн тонн, ожидают власти региона. Из-за будет скорректирована оценка по внутреннему региональному продукту (ВРП). Об этом сообщил директор Департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Роман Генкель на заседании окружного парламента, пишет ТАСС.

«Мы прогнозируем по итогам года порядка 8-9 млн тонн снижения добычи нефти, поэтому скорректировали и оценку по ВРП», - сказал он, отвечая на вопрос одного из депутатов, почему согласно прогнозу социально-экономического развития на 2023 год объем ВРП не будет расти и сопоставим с 2022 годом.

По словам Генкеля, власти «более консервативно подошли в оценке ВРП, поэтому такие цифры сейчас и закладываем». Он уточнил, что это непосредственно связано с ситуацией на рынках в сфере топливно-энергетического комплекса.

Югра - основной нефтедобывающий регион России, на ее долю приходится около 42% общероссийской добычи, отмечает издание. Более 70% бюджета ХМАО формируют доходы от добычи нефти. ВРП в регионе в 2022 году составил около 5,9 трлн рублей - это почти на 14,6% больше, чем годом ранее.