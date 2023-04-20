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Югорская семья потеряла 1,7 млн рублей при попытке продать диван в интернете

Семья из ХМАО хотела продать диван, но в итоге потеряла 1,7 млн рублей

Югорская семья потеряла 1,7 млн рублей при попытке продать диван в интернете
Фото: pixabay

В полицию Мегиона накануне обратилась супружеская пара с заявлением о мошенничестве. Югорчане пояснили, что хотели продать диван, но в итоге потеряли крупную сумму денег, сообщает пресс-служба ОМВД по Мегиону.

Женщина пояснила, что разместила сообщение о продаже дивана за 5 тыс. рублей на сайте бесплатных объявлений. После этого ей позвонил неизвестный и предложил внести за диван полную предоплату. При этом звонивший настаивал на переводе денег на карту банка «Открытие». Женщина предложила связаться с ее мужем, который был клиентом указанного банка.

«Из показаний супруга потерпевшей следует, что ему позже позвонил покупатель и попросил для оплаты полный номер карты и код из СМС-сообщения от банка якобы для подтверждения платежа. Мужчина сообщил незнакомцу пятизначный код, после чего разговор был окончен. Через некоторое время мегионец начал подозревать, что мог быть обманут аферистами, поэтому попробовал войти в приложение банка, но сделать этого не удалось. Позвонив на горячую линию, потерпевший узнал, что с его счета различными суммами было списано 1 700 000 рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых.

В полиции подчеркивают, что при продаже товаров в Интернете ни при каких обстоятельствах нельзя указывать реквизиты банковских карт, а также передавать коды доступа и пароли, которые приходят на телефон в смс-сообщениях.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 124, комментариев: 0
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