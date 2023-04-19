Школьник из Сургутского района стал серебряным призером Всероссийских соревнований по спортивной борьбе

15-летний школьник Туран Сейдмамедов из Сургутского района стал серебряным призером на Всероссийских соревнованиях по спортивной (вольной) борьбе среди юношей до 16 лет. Он участвовал в весовой категории 48 килограммов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Соревнования проходили по 12 весовым категориям, за победу боролись 137 спортсменов из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Надымского района, а также Сургута, Сургутского района (Лянтора) и Челябинска», - рассказали в пресс-службе.

Туран Сейдмамедов - воспитанник отделения «Спортивная (вольная) борьба» спортивной школы №1. Это олимпийский вид спорта, заключающийся в поединке двух спортсменов по определенным правилам, с применением различных приемов (захватов, бросков, переворотов, подсечек), в котором каждый из соперников пытается положить другого на лопатки и победить.