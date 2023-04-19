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​Югра и Томская область усилят транспортные связи друг с другом

Губернаторы Югры и Томской области обсудили развитие дорожной сети между регионами

​Югра и Томская область усилят транспортные связи друг с другом
Фото t.me/komarova_ugra

Наталья Комарова во время рабочей поездки в Москву встретилась с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. Центральной темой разговора стала транспортная связь между регионами, а конкретно – завершение на территории Томской области Северного широтного коридора по линии «Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск», рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

«С развитием территорий нового освоения в Арктической зоне РФ, в условиях переориентации рынков на восточное направление задача становится все более актуальной, – написала Наталья Комарова в своих социальных сетях. – Вместе работаем над этим проектом, другими, с перечнем которых определимся, утвердив правительствами Томской области, Ханты-Мансийского автономного округа Югры план реализации соглашения о сотрудничестве между регионами».

«Северный широтный коридор – стратегический проект для страны. Мы просто обязаны, учитывая важность северных территорий, к этому вопросу вернуться», – отметил Владимир Мазур.

Кроме того, губернатор Югры в ходе поездки в Москву провела встречу с руководителем аналитического центра при правительстве России Константином Калининым, а также его коллегами. По словам Натальи Комаровой, идет работа по обеспечению оперативности и согласованности действий правительства Югры при решении штатных и нештатных ситуаций.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 132, комментариев: 0
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