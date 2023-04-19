63 новых случая коронавируса зарегистрировали в ХМАО за сутки

В 12 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего в Сургуте - 18, а также в Ханты-Мансийске - 11 и Нижневартовске - 10. В других городах и районах выявлено от 1 до 6 новых заболевших, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 13 случаев COVID-2019, среди рабочих – 12 случаев, среди служащих – 13, среди медицинских работников – 3, среди пенсионеров – 14. В категории «прочие» установлено 8 случаев», - говорится в сообщении.

На момент выявления у 58 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у пяти пациентов дигностирована пневмония.