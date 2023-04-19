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Более 80 мигрантов были отправлены обратно на родину судебными приставами Югры

84 мигранта были принудительно выдворены из ХМАО за нарушение порядка пребывания в РФ

Более 80 мигрантов были отправлены обратно на родину судебными приставами Югры
Фото: УФССП России по ХМАО

За первые три месяца 2023 года судебные приставы по ХМАО принудительно выдворили за пределы страны 84 иностранных гражданина, нарушивших порядок пребывания на территории РФ. Виновным было назначено наказание в виде штрафа и административного выдворения на родину, сообщается пресс-службой регионального управления ФССП.

«Граждане, находившиеся на территории Югры с нарушением порядка пребывания на территории РФ, судами были признаны виновными по ст. 18.8 Кодекса административных правонарушений РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ)», – указано в сообщении ведомства.

Согласно данным службы, за аналогичный период 2022 года сотрудники ФССП принудительно выдворили за пределы страны 44 иностранца.

В ведомстве считают, что своевременное исполнение таких судебных решений позволяет в целом способствовать снижению преступлений и административных правонарушений, которые могут совершать иностранцы в России.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 103, комментариев: 0
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