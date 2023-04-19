84 мигранта были принудительно выдворены из ХМАО за нарушение порядка пребывания в РФ

За первые три месяца 2023 года судебные приставы по ХМАО принудительно выдворили за пределы страны 84 иностранных гражданина, нарушивших порядок пребывания на территории РФ. Виновным было назначено наказание в виде штрафа и административного выдворения на родину, сообщается пресс-службой регионального управления ФССП.

«Граждане, находившиеся на территории Югры с нарушением порядка пребывания на территории РФ, судами были признаны виновными по ст. 18.8 Кодекса административных правонарушений РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ)», – указано в сообщении ведомства.

Согласно данным службы, за аналогичный период 2022 года сотрудники ФССП принудительно выдворили за пределы страны 44 иностранца.

В ведомстве считают, что своевременное исполнение таких судебных решений позволяет в целом способствовать снижению преступлений и административных правонарушений, которые могут совершать иностранцы в России.