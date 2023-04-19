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Вартовчанка установила новый рекорд Югры на чемпионате России по плаванию

Югорская спортсменка становится трехкратным серебряным призером чемпионата по плаванию

Вартовчанка установила новый рекорд Югры на чемпионате России по плаванию
Фото: МАУ Нижневартовска «СШОР»

Спортсменка из Нижневартовска Елизавета Агапитова установила новый рекорд Югры и стала трехкратным серебряным призером чемпионата России по плаванию. Информацию об этом опубликовали в пресс-службе МАУ Нижневартовска «СШОР».

18 апреля в Казани продолжается чемпионат России по плаванию в пятидесятиметровом бассейне. На дистанции 200 метров на спине Елизавета финишировала второй. По итогам трех дней – это третья серебряная медаль у чемпионки.

«Из трех личных дистанций спины 200 метров была самой слабой. Готовили ее так, чтобы не упустить 50 и 100. Утром проплыла почти по лучшему, ведь по-другому могла не попасть в финал. Вечером вышла, запрограммировав себя на установку и раскладку тренера. По ней и шла. Начала сотню пятой, третий полтинник добавила и последний дожимала. Мне рассказали, что хорошо попала в касание и вырвала серебро. Спасибо тренеру за работу», – прокомментировала Елизавета Агапитова свой результат.


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Сегодня в 12:44, просмотров: 46, комментариев: 0
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