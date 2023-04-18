Форум национального единства пройдет в Ханты-Мансийске в конце апреля

Очередной четвертый по счету Всероссийский форум национального единства состоится 23-25 апреля в Ханты-Мансийске. Его проведет правительство Югры при содействии Федерального агентства по делам национальностей, напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона. Цель события – повышение эффективности реализации стратегии государственной национальной политики и стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года.

В рамках форума пройдет масса различных мероприятий – стратегических сессий, конкурсов, выставок, круглых столов, семинаров-практикумов. Среди них – школа этноблогеров, дискуссионная площадка «Социальная и культурная адаптация иностранных граждан», семинар «О противодействии экстремизму и терроризму в информационной среде», конференция местного отделения «Молодежной ассамблеи народов России «Мы – россияне» и многое другое.

Среди участников события – хозяйка площадки Наталья Комарова, почетные гости – полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, в чьих компетенциях – поддержание межнационального мира и противодействие экстремизму.