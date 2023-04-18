Жители Югры могут поддержать лучшие проекты благоустройства в своих городах

Во всей России в целом, а также Югре и Сургуте в частности стартовало уже привычное и традиционное голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В автономном округе на голосование выставлено 44 объектов из 14 муниципалитетов. «Целью проекта является более рациональное формирование благоприятной комфортной среды для жизни, работы и отдыха каждого жителя нашего округа при максимально возможном вовлечении граждан в процесс благоустройства своих городов», – рассказала в ходе пресс-конференции директор департамента пространственного развития и архитектуры Югры Виктория Семенова.

«Мы сейчас приступаем к этапу рейтингового голосования, которое началось 15 апреля и будет продолжаться до 31 мая этого года. Очень важный этап, в котором могут поучаствовать любые жители нашего города в возрасте 14 лет и старше. От итогов рейтингового голосования зависит, насколько объекты, выбранные для рассмотрения, получат федеральную субсидию, федеральное финансирование, ну и, собственно, будут реализованы в следующем году», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Сургута Алексей Фокеев.

На выбор жителей представлены несколько объектов, в частности:

– строительство парка на улице Республики, 75 – напротив Центральной библиотеки имени Пушкина;

– устройство тротуаров в сквере на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина;

– строительство сцены и спортплощадки в новом сквере микрорайона 20А – это два отдельных проекта, проголосовать можно только за один из них.

В свою очередь, в этом году начнется реализация четырех проектов, победивших в предыдущем голосовании. Среди них – площадка для выгула собак с дорожно-тропиночной сетью в 20А микрорайоне; сквер рядом с «Дворцом торжеств» и фотозона; второй этап благоустройства зеленой зоны на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина; спортивная площадка в парке «За Саймой».

Голосование за сургутские объекты будет проходить на единой федеральной платформе по ссылке https://86.gorodsreda.ru/ – в целом это довольно удобный способ поддержать понравившийся проект в режиме онлайн, но он далеко не исчерпывающий. Например, тем, кто не сильно дружит с интернетом и современными технологиями, можно будет попросить помощи волонтеров, чьи информационные точки расположены во всех крупных торговых центрах и некоторых МФЦ. Также голоса принимаются через учетную запись на портале «Госуслуги». Для этого необходимо отсканировать QR-код с устройства волонтера, авторизоваться на едином портале государственных услуг и выбрать дизайн-проект для благоустройства в 2024 году.

К слову, волонтерская деятельность в этом году так же будет развернута на серьезном уровне – в Югре для качественной поддержки онлайн-голосования о благоустройстве создан штаб, подготовку в котором прошли около 500 добровольцев. Впрочем, их набор даже сейчас не завершается. Задача волонтеров – рассказывать землякам о самом проекте «Формирование комфортной городской среды» и голосовании, которое может в буквальном смысле принести федеральные деньги на исполнение местных проектов.

Надо также сказать, что проекты, которые условно «проиграют» в голосовании, никуда не денутся. Получившие меньше поддержки инициативы просто будут перенесены на следующий год либо их обустройство будет рассматриваться за счет муниципальных средств. Важно понимать – чем больше голосов соберут проекты на текущем голосовании, тем больше они смогут получить субсидий из федерального бюджета, тем больше в муниципальной казне станет свободных средств на другие цели благоустройства.

При поддержке администрации Сургута