Киберспортивный проект югорчан стал лучшим в сфере спортивных инноваций России

Проект «Фиджитал сборы» Сургутского района признан лучшим в сфере спортивных инноваций России. Он стал лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса проектов с международным участием «Инновации в сфере физической культуры и спорта», который проводился Московским государственным университетом спорта и туризма.

Фиджитал спорт - это новая в стране дисциплина, которая совмещает компьютерные игры и физическую активность. Официально его признали лишь в конце января этого года, однако Сургутский район начал развивать это направление гораздо раньше. Именно поэтому в феврале в Солнечном прошли первые в России сборы по фиджитал спорту.

Проект «Фиджитал сборы» реализует Центр компьютерного спорта МАУ «ФРУСС» при поддержке администрации Сургутского района. Для того, чтобы геймеры могли комплексно заниматься киберспортом, в поселениях закупают необходимое оборудование.

«Создана материально-техническая база. Абсолютно во всех поселениях Сургутского района от самого малого (Высокий Мыс, Тундрино) до самого большого (город Лянтор) есть классы, есть учреждения, которые развивают киберспорт, куда детвора может прийти и заняться этим видом спорта. Это, действительно, как мы сегодня убедились, спорт», — отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.