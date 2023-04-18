В Югре трехлетний ребенок отравился каплями для носа

В Югре трехлетнюю девочку госпитализировали в детскую окружную больницу из-за отравления сосудосуживающими каплями для носа. Мама пожаловалась на сонливость ребенка, чрезмерную вялость, нарушение сознания и снижение температуры тела. На момент поступления пульс малышки был брадикардическим − 50 ударов в минуту, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«В утренние часы мама закапала ребенку в нос сосудосуживающие капли «Нафтизин» для взрослых. Точное количество капель мама сказать затруднилась, по ее словам, была не в курсе, что можно получить передозировку этим препаратом. После закапывания в течение часа мама заметила, что девочка уснула, стала вялая, прохладная на ощупь и вызвала скорую помощь», − рассказала заведующая приемным отделением Елена Верещинская.

У малышки выявили нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и госпитализировали в отделение реанимации. Врачи провели инфузионную терапию для восстановления жизненно важных показателей до нормы.

В действительности, дети с такими отравлениями поступают ежемесячно, отмечает заведующая отделением. В месяц регистрируют один-два случая. В основном это дети до пяти лет, которые воспользовались каплями самостоятельно, либо малыши до года, когда родители путают дозировку лекарства.

Отметим, что передозировку сосудосуживающими препаратами можно выявить по следующим признакам: вялость, бледность кожи, снижение температуры тела ниже нормы, холодный пот и нарушение пульса.