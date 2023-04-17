Сургутская пилотажная группа «Барсы» вновь запускает в небо акцию Бессмертный полк

Память героев Великой Отечественной войны уже традиционно почтут члены сургутской пилотажной группы «Барсы» в небе над Сургутом, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Когалымом, Нижневартовском.Самолеты с фотографиями поднимутся в воздух 9 мая. Об этом сообщается в официальной группе «Барсов».

«Каждый желающий сможет отправить фотографии своего воевавшего родственника. На бортах смогут поместиться около 2 000 фотографий, а отправлять их нужно в соцсети пилотажной группы «Барсы». 3 мая мы уже начнем распечатывать фотографии и наклеивать на наши самолеты», — рассказал командир пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов.