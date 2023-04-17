Югорчанам предлагают помочь спасти краснокнижного осетра от исчезновения

Жители ХМАО могут помочь спасти сибирского осетра от исчезновения, приняв участие в акции «Расти, осетр!». Этот проект запустил Нижне-Обский филиал Главрыбвода, он направлен на сохранение редкого вида рыб, занесенного в Красную книгу.

За последние пять лет в филиале вырастили и выпустили в реки более 26 миллионов экземпляров молоди. Ожидается, что первые дикие стада появятся уже к 2030 году.

«Все желающие могут внести свой вклад и вместе с другими волонтерами наблюдать за ростом мальков, а также участвовать в их выпусках, которые пройдут в Нижневартовске, Радужном и Ханты-Мансийске», - сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

Присоединиться к миссии можно до 15 июня здесь.