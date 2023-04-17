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В Нефтеюганске Toyota врезалась в опору ЛЭП - погибла пассажирка

Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП в Нефтеюганске

В Нефтеюганске Toyota врезалась в опору ЛЭП - погибла пассажирка
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

Смертельное ДТП произошло вечером накануне, 16 апреля, в Нефтеюганске. По данным Госавтоинспекции Югры, 32-летний водитель Toyota не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, расположенную на правой обочине дороги. В результате аварии водитель и 6-летняя пассажирка получили травмы, 34-летняя пассажирка погибла.

Всего за минувшие выходные в регионе произошло 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 получили травмы. Также госавтоинспекторы задержали 36 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 105 водителей и 141 - за нарушение правил перевозки детей.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 144, комментариев: 0
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