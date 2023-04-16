Житель югорского поселка угнал автомобиль и врезался на нем в забор

До пяти лет лишения свободы грозит 19-летнему жителю поселка Игрим, который угнал автомобиль и устроил гонки. Пока же молодому человеку назначили 10 суток ареста - за вождение в пьяном виде и без прав, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Югорчанин приехал в Советский в гости к другу. Приятели выпили, а ночью сельчанин решил прогуляться. Увидев на улице незапертый автомобиль «ВАЗ-21115», он сел в него и поехал в сторону Игрима, однако по пути решил заскочить в Нягань к подруге.

При въезде в город молодой человек снял с автомобиля номер, чтобы не привлекать внимания. Однако это обстоятельство и заинтересовало полицейских.

«Автоинспекторы, увидев машину без госзнаков, попытались ее остановить, но водитель не выполнил их требование. Началось преследование. На улице Хвойная в Нягани нарушитель не справился с управлением и въехал в забор частного домовладения, после чего был задержан», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Проведенное медосвидетельствование показало, что сельчанин был пьян. На него завели уголовное и административное дела.