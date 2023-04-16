Югорские спасатели дали советы, как отпраздновать Пасху безопасно

В ГУ МЧС Югры рассказали, как отпраздновать Пасху безопасно. При нахождении в храме рекомендуется соблюдать ряд правил пожарной безопасности:
Свечи следует держать подальше от легковоспламеняющихся предметов и одежды окружающих;
Быть осторожными при зажигании свечей с подсвечников, закатывать рукава одежды;
Убирать концы платков и волосы - так уменьшается риск их соприкосновения с огнем свечи при наклоне головы;
Следить за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом с вашей одеждой;
Соблюдать дистанцию, не толпиться в одном месте с другими прихожанами.
Дома же рекомендуется устанавливать свечи на несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов.