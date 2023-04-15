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Приставы три раза заводили уголовное дело на югорчанина, чтобы заставить его платить алименты

В Югре нерадивый отец выплачивал долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела

Приставы три раза заводили уголовное дело на югорчанина, чтобы заставить его платить алименты
Фото: ru.freepik.com

Житель Пыть-Яха три раза привлекался к уголовной ответственности за невыплату алиментов. Даже присуждение ему 30 часов обязательных работ не помогало решить проблему. Сначала горе-отец перевел своему сыну 350 тысяч, чтобы избежать уголовного преследования, но спустя восемь месяцев вновь накопил долг в размере 50 тысяч.

В сентябре 2022 года приставы вновь возбудили дело. Мужчина и в этот раз избежал наказания, погасив долг целиком. Позже городской суд все-таки назначил нерадивому отцу исправительные работы сроком на три месяца, однако вразумить югорчанина не получилось.

Нарушитель принялся копить новый долг, но приставы опять завели уголовное дело. Во время судебных разбирательств мужчина выплатил всю сумму. Кроме того, он устроится на работу, теперь алименты будут удерживать с его зарплаты.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 101, комментариев: 0
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