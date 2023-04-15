В Югре во время весеннего призыва планируют отправить в армию более 1600 человек

В Югре планируют призвать на срочную службу более 1600 парней. Набор в армию продлится до 15 июля. Об этом рассказал заместитель военного комиссара автономного округа Алексей Никифоров.

Он подчеркнул, что наибольшей популярностью у срочников пользуются научные роты. Призывники могут попасть в роту военного инновационного технополиса «Эра», а также в спортивные роты.

«Помимо этого, 15 призывников запланированы к отправке в Президентский полк», — уточнил Никифоров.

По словам представителя военкома, призывники будут обеспечены военной формой и горячим питанием в пункте сбора. После прохождения срочной службы в армии военнослужащие смогут отправиться домой сразу после увольнения. Все расходы по доставке берет на себя командования воинских частей.