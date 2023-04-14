Правительство Югры утвердило Концепцию развития креативных индустрий до 2030 года

В Югре утверждена концепция развития креативных индустрий до 2030 года. Это произошло на заседании правительства региона под председательством Натальи Комаровой. «В разработке Концепции принимали участие федеральные эксперты – Фонд Инносоциум и Федерация креативных индустрий Российской Федерации, представители креативного сообщества региона, – приводит слова губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. – Среди целей Концепции до 2030 года планируется увеличение по отношению к уровню 2022 года доли креативного предпринимательства и креативных индустрий в валовом региональном продукте на 100 процентов, занятости в креативных индустриях — в два раза».

«Целью реализации Концепции является формирование креативной экономики, сохранение и наращивание человеческого капитала региона и его эффективное использование — увеличение численности предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий, и формирование новых устойчивых экономических специализаций, – отметил замгубернатора и директор департамента экономического развития Югры Роман Генкель. – Кроме того, реализация Концепции должна решить задачу создания новых продуктов с высокой добавленной стоимостью в традиционных секторах экономики автономного округа, в первую очередь обрабатывающих производств и маркетинг-ориентированных секторах, с последующим увеличением экспорта таких продуктов и интеллектуальных прав».

Напомним, что Югра стала первым регионом России, принявшем собственный пул законов о развитии и поддержке креативных индустрий.