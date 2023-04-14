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Более 12 тысяч югорских подростков планируют вакцинировать от ВПЧ в 2023 году

В ХМАО продолжается кампания по вакцинации подростков от ВПЧ

Более 12 тысяч югорских подростков планируют вакцинировать от ВПЧ в 2023 году
Фото: ru.freepik.com

В 2023 году в Югре планируют привить от вируса папилломы человека 12 500 подростков. С сентября прошлого года в регионе действует программа по профилактике ВПЧ. На сегодняшний день одну дозу вакцины получили 7795 девочек и мальчиков, полный курс вакцинации закончили 565 человек. Об этом сообщает окружной депздрав.

Единственным научно доказанным методом первичной профилактики ВПЧ на сегодняшний день является вакцинация. В России зарегистрирована четырехвалентная вакцина «Гардасил», которая защищает от наиболее часто встречающихся и опасных типов – 6, 11, 16 и 18.

Пройти вакцинацию можно в детских поликлиниках и школьных медицинских кабинетах, для завершения курса необходимо получить две дозы вакцины с промежутком в 6 месяцев.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 59, комментариев: 0
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