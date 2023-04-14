На ремонт соцобъектов в Сургутском районе выделили свыше 190 млн рублей

В Сургутском районе на ремонт социальных объектов выделено свыше 190 млн рублей в этом году. Всего планируется обновить 19 объектов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе рабочей поездки в Ульт-Ягун.

«В этот год очень большой объем финансирования - 190 млн рублей. Все из бюджета Сургутского района. Пересмотрели подход и основной упор сделали на капитальные ремонты - 5 объектов на общую сумму 160 млн рублей. И оставшиеся 14 объектов текущих ремонтов на сумму 30 млн рублей», - сообщил глава.

Капитальный ремонт пройдет: в бассейне Лянторской школы №7 (выделяется 52 млн рублей), Лянторской школе №6 (20 млн рублей), «Федоровской ДШИ» (15 млн рублей), а также на стадионе поселка Солнечный (63 млн рублей) и спортивной площадке на базе «Ляминские берега» (10 млн рублей).

Ранее в Нижневартовске завершилась масштабная реконструкция роллердрома. Площадку обновили с учетом пожеланий юных спортсменов.