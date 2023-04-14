16+
Логотип Сиапресс
USD  81,6758   EUR  90,0035  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Бастрыкин поручил проверить закрытие детсада в поселке ХМАО

Жители югорского поселка пожаловались на закрытие детсада - СК начал проверку

Бастрыкин поручил проверить закрытие детсада в поселке ХМАО
Фото: pixabay

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту закрытия детского сада в поселке Игрим Березовского района. На закрытие садика пожаловались местные жители. По их мнению, это нарушает права детей на получение дошкольного образования, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о планируемом закрытии детского сада в поселке Игрим Березовского района. Работники учреждения и родители детей, посещающих детский сад, считают, что представители администрации по надуманным основаниям хотят прекратить деятельность дошкольного учреждения, что лишит местных жителей необходимой детской инфраструктуры, а трудовой коллектив – рабочих мест», - говорится в сообщении.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:41, просмотров: 127, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В финальном доме квартала «Булгаков» осталось 10 квартир 844
  2. В Сургуте 14 апреля временно перекроют дорогу из-за антитеррористической тренировки 807
  3. В Югре подожгли базу отдыха 795
  4. ​В Нижневартовске реконструировали скейт-парк с учетом пожеланий молодежи 749
  5. ​Эксперты ВШЭ оценили потребность в мигрантах для сохранения населения России 693
  6. В Югре за сутки выявили 93 новых случая ковида, больше всего среди пенсионеров 683
  7. Прошли лихие «околонулевые». Что заменит дешевую ипотеку от застройщиков уже в ближайшие месяцы 678
  8. ​Югре очень нужны учителя начальных классов, а также преподаватели точных и естественных наук 633
  9. Югорчане назвали самые скучные профессии 614
  10. ​Безработица в Югре остается на крайне низком уровне 606
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3627
  2. ​Будет трудно 2532
  3. Сургутянам напомнили о старых схемах онлайн-мошенников 2321
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 8 – 9 апреля? // АФИША 2206
  5. Новоселы ЖК «На Сайме», «Green Park» и других комплексов получили возможность экономить на связи до 40 процентов 2201
  6. Арктическое эпическое видео от авиакомпании Utair // РЕПОРТАЖ 1958
  7. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 1936
  8. Сургут попал в тройку лидеров городов РФ по качеству городской среды 1829
  9. Угощайтесь: три необычных рецепта пасхальных куличей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1814
  10. Пять проектов Сургута победили в региональном конкурсе инициативных проектов 1799
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3903
  2. Отстаньте от детей 3870
  3. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3867
  4. ​Бхай или не бхай? 3850
  5. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3737
  6. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3627
  7. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3600
  8. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 3467
  9. Полёты во сне… и наяву 3461
  10. ​Галаховы 3111

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика