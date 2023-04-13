На конкурс «Лидеры России» заявились более 40 тысяч участников

Конкурс управленцев «Лидеры России» продолжает прием заявок. Уже сейчас их более 40 тысяч, и Югра занимает 11 место по количеству заявок на число трудоустроенных в округе, отмечает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«Мы видим интерес к конкурсу из разных уголков мира. Более 65 процентов конкурсантов – опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20 процентов — участники в возрасте от 31 до 35 лет», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Губернатор Югры Наталья Комарова также отметила важность конкурса: «С 2017 года в нем приняли участие более 10 тысяч югорчан. Со многими из них знакома лично. Например, Артур Латыпов назначен на должность директора окружного департамента культуры. Александр Деменко стал директором департамента государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа. Полуфиналист Тимур Закирзянов — глава Урая. Шесть этапов, восемь тематических треков.

В этом году добавлен региональный уровень — участники разработают решения задач, актуальных для Югры. Среди них, например, оптимизация процесса уборки снега, решение проблем с коммунальными задолженностями. Задача — не потерять, внедрить такие разработки. Стать участником конкурса может каждый югорчанин, но будьте готовы к серьезному отбору, уважаемые земляки. Верю в вашу победу».

В отборе могут принять участие управленцы в возрасте до 55 лет с опытом руководства не менее двух лет. Победитель получит один миллион рублей на обучение. Также можно выиграть встречу с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерную консультацию и сопровождение. Заявки принимаются до 14 мая на сайте конкурса лидерыроссии.рф.