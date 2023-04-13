Санврачи рассказали югорчанам, какие яйца и куличи лучше купить на Пасху

Россияне готовятся отмечать православную Пасху в предстоящее воскресенье. На прилавках магазинов уже появились готовые пасхи и куличи. Однако покупать первые попавшиеся не стоит, подчеркнули в Роспотребнадзоре ХМАО. В ведомстве дали рекомендации, как выбрать качественные и безопасные продукты.

При покупке яиц необходимо обратить внимание на:

Внешний вид яиц. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, загрязнений, перьев.

Срок изготовления. Он должен быть указан на упаковке в обязательном порядке.

Срок хранения яиц. При температуре от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха 85–88% предусмотрено хранение: диетических яиц – не более 7 суток; столовых яиц – от 8 до 25 суток; мытых яиц – не более 12 суток.

Не следует приобретать яйца в местах несанкционированной торговли. Хранить яйца нужно в холодильнике - это позволит избежать размножения патогенных микроорганизмов. Перед употребление рекомендуется вымыть яйца с мылом под теплой проточной водой и варить не менее 10 минут от момента полного закипания воды.

Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители. На упаковке красителя должна быть указана информация об изготовителе, дата выработки, состав красителя, условия хранения и срок годности. Самым безопасным способом окрашивания яиц остается окрашивание луковой шелухой.

Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки (домашние белковые кремы), особенно детям.

При покупке творога для приготовления пасхи необходимо обратить внимание на следующее:

Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. Обратите особое внимание на упаковку: она должна быть герметичной, с обязательной информацией об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.

Не покупайте творог с рук, это может быть опасно, так как в домашних условиях не соблюдаются требования при изготовлении творога (например, молоко не пастеризуется).

При покупке готового кулича необходимо обратить внимание на следующее:

В качественном продукте все ингредиенты должны быть натуральными: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Изделие лучше покупать в упакованном виде.

Если кулич покрыт глазурью, то она должна лежать ровно, без подтеков, пузырей, трещин. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. На разрезе он должен быть мягким, золотисто-желтого цвета. Не допускаются пригорелости, посторонние прилипания.

Изделия, посыпанные разноцветными шариками, лучше не покупать, отдайте предпочтение натуральным украшениям – миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури.