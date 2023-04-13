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В Югре подожгли базу отдыха

В пожаре в деревне Сайгатина в Сургутском районе сгорели пять строений базы отдыха

В Югре подожгли базу отдыха
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В деревне Сайгатина в Сургутском районе сгорели пять строений базы отдыха площадью 308 квадратных метров. По предварительной информации, возгорание произошло из-за поджога, сообщили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

«Огнеборцы выезжали на базу отдыха в д. Сайгатина по сообщению о пожаре. В результате возгорания уничтожено пять строений на площади 308 м2. Предварительная причина пожара – умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества при помощи огня (поджог). Спасено материальных ценностей на сумму 400 000 рублей», − говорится в сообщении.

В ликвидации пожара были задействованы 21 человек личного состава и 7 единиц техники. В 21:36 поступило сообщение о возгорании. Открытое горение ликвидировали в 23:30, добавили в пресс-службе МЧС России по Югре.

Напоминаем, два жителя округа отправятся в колонию за угон автомобилей, похищение человека и поджог дома.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 74, комментариев: 0
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