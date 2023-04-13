Югорчанина отправили в тюрьму за нападение с ножом и топором на росгвардейца

В Сургутском районе вынесен приговор местному жителю за совершенное в 2021 году преступление. Он признан судом виновным в угрозе убийством и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в применении насилия в отношении представителей власти, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, вечером 15 октября 2021 года в квартире подсудимого произошел бытовой конфликт, на место вызвали сотрудников Росгвардии.

«В ходе разбирательства, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в одного из сотрудников вневедомственной охраны нож, попав в бронежилет, после чего попытался применить в отношении сотрудников правоохранительных органов насилие, замахнувшись топором», – - рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил мужчину к 7 годам годам заключения и штрафу в размере 50 тыс. рублей. При этом 2 года 6 месяцев подсудимый проведет в тюрьме, а оставшееся время - в исправительной колонии строгого режима.