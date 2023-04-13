В Югре ситуация с занятостью населения остается позитивной

Губернатор Югры Наталья Комарова провела совместное заседание проектного комитета и комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

В ходе встречи обсудили реализацию госпрограмм округа за первый квартал 2023 года, ситуацию на рынке труда, некоторые региональные проекты, в частности, приоритетный проект «Создание экосистемы поддержки молодежи и продвижения молодежных инициатив “Регион для молодых”», а также подвели итоги реализации проекта «Умный город», рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Комментируя ситуацию на рынке труда, Наталья Комарова обозначила, что по итогам оценки Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации исполнения целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения за 2022 год в Югре доля трудоустроенных граждан, в общей численности обратившихся в службу занятости в поиске работы, составила 57 процентов. Среди них доля трудоустроенных граждан в возрасте 24-29 лет составила более 72 процента.

Директор департамента труда и занятости населения Роман Белкин дополнил, что ситуация на рынке труда на сегодняшний день стабильная, а уровень зарегистрированной безработицы в округе составляет не более 0,38 процента.

В этом году региональный этап первой Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 14 апреля сразу во всех муниципалитетах, а уже 23 июня Югра примет участие в федеральном этапе ярмарки в офлайн- и онлайн-форматах.