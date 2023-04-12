16+
Логотип Сиапресс
USD  82,1799   EUR  89,7271  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Югре похолодает почти до -30 градусов в конце рабочей недели

Похолодание до -28 градусов ожидается в Югре в последние дни рабочей недели

​В Югре похолодает почти до -30 градусов в конце рабочей недели
Фото: pixabay

Синоптики прогнозируют похолодание до -28 градусов ночью в последние дни рабочей недели в ХМАО. Днем будет теплее, но выше нуля столбик термометра не поднимется, сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в четверг, 13 апреля, температура воздуха ночью составит -15-20 градусов, при прояснениях до -25 градусов. Днем ожидается -10-15 градусов, теплее всего будет в Кондинском районе - 0-5 градусов. Также прогнозируется переменная облачность и небольшой снег в отдельных районах. Ветер северо-восточный со скоростью 8-13 м/с.

В пятницу, 14 апреля, столбик термометра покажет -15-20 градусов в ночные часы, при прояснениях до -28 градусов. Днем ожидается -6-11 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег местами. Ветер подует со стороны запада со скоростью 7-12 м/с.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:29, просмотров: 77, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Последствия 1022
  2. ​В Тюменской области растет спрос на перелеты вертолетами из отдаленных сел 726
  3. ​Тюменские врачи освоили новую технологию лечения пациентов с критической ишемией 699
  4. ​Власти окажут поддержку в модернизации производства предприятия «Тюменские моторостроители» 670
  5. ​Пять представителей Тюменской области вышли в финал конкурса «Экософия» 666
  6. Сургутянам представили новый дизайн ж/д вокзала 487
  7. Полицейские Ханты-Мансийска поймали сразу двух наркокурьеров 483
  8. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 478
  9. Общественники Сургута обсудят с администрацией и прокуратурой автобусную реформу 449
  10. ​Пассажирка такси пострадала в ДТП в Сургуте 406
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3368
  2. ​Нельзя выйти в тапочках из подъезда, тут же сесть в автобус и приехать к месту назначения. Такого нет нигде в мире 2440
  3. ​Будет трудно 2237
  4. В Сургуте выявили 37 объектов с признаками самовольного строительства 1973
  5. Новоселы ЖК «На Сайме», «Green Park» и других комплексов получили возможность экономить на связи до 40 процентов 1971
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 8 – 9 апреля? // АФИША 1945
  7. Сургутянам напомнили о старых схемах онлайн-мошенников 1931
  8. В Сургуте создана комиссия по вопросам изменения в маршрутной сети 1852
  9. Арктическое эпическое видео от авиакомпании Utair // РЕПОРТАЖ 1742
  10. Врачи СОКБ первыми в Югре сделали малотравматичную операцию на челюсти 1663
  1. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 4720
  2. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3739
  3. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3682
  4. ​Бхай или не бхай? 3681
  5. Отстаньте от детей 3634
  6. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3567
  7. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3415
  8. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3368
  9. Полёты во сне… и наяву 3303
  10. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 3192

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика