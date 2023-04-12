Похолодание до -28 градусов ожидается в Югре в последние дни рабочей недели

Синоптики прогнозируют похолодание до -28 градусов ночью в последние дни рабочей недели в ХМАО. Днем будет теплее, но выше нуля столбик термометра не поднимется, сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в четверг, 13 апреля, температура воздуха ночью составит -15-20 градусов, при прояснениях до -25 градусов. Днем ожидается -10-15 градусов, теплее всего будет в Кондинском районе - 0-5 градусов. Также прогнозируется переменная облачность и небольшой снег в отдельных районах. Ветер северо-восточный со скоростью 8-13 м/с.

В пятницу, 14 апреля, столбик термометра покажет -15-20 градусов в ночные часы, при прояснениях до -28 градусов. Днем ожидается -6-11 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег местами. Ветер подует со стороны запада со скоростью 7-12 м/с.