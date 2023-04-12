Капремонт второго участка трассы Уренгой - Надым - Советский завершится до конца года

Капитальный ремонт второго участка трассы Уренгой - Надым - Советский идет с опережением графика. Полностью завершить работы планируется до конца IV квартала 2023 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Строительно-монтажные работы развернуты на участке с 618-го по 626-й км. В настоящее время специалисты выполняют монтаж двух сборных водопропускных труб. Конструкции диаметром три метра предназначены для пропуска талых и паводковых вод», - говорится в сообщении.

В рамках капремонта будет выполнен комплекс работ: уширение проезжей части, устройство выравнивающего слоя из щебня и нижнего слоя дорожного полотна из асфальтобетона. Внимание также уделяется обеспечению безопасности движения: будет установлено 777 метров барьерного ограждения, 247 сигнальных столбиков и 41 дорожный знак. После этого специалисты нанесут 25 км дорожной разметки.

Трасса Уренгой - Надым - Советский является частью коридора до границы ХМАО с Ямалом. Капремонт дороги выполняется частями: первый участок - 615-го по 618-й км - ввели в эксплуатацию в октябре прошлого года.