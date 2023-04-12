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Клещи в Югре активизировались на две недели раньше, чем в прошлом году

В ХМАО за прошлую неделю один человек обратился за медпомощью после укуса клеща

Клещи в Югре активизировались на две недели раньше, чем в прошлом году
Фото: pixabay

В 2023 году клещи в ХМАО активизировались на две недели раньше, чем в прошлом. Если в 2022 году первые обращения за медпомощью зарегистрировали 19 апреля, то в этом - 3 апреля, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

За минувшую неделю, с 3 по 9 апреля, в больницу после укуса клеща обратился один человек. Клещ укусил его в лесу Кондинского района.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году вакцинацию в ХМАО против клещевого вирусного энцефалита прошли 34 089 человек, в том числе 11 663 ребенка. Это составляет 23,3% от плана вакцинации и ревакцинации всего населения округа и 25,3% от плана иммунизации детей.

О том, как часто нужно прививаться, и что делать, если вы обнаружили на себе клеща − читайте в нашем материале.


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Сегодня в 12:46, просмотров: 102, комментариев: 0
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